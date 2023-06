Trading-Chance Palladium: Historische Chance

Werbung

Zahlreiche Rohstoffe haben massiv verloren seit den 2022er-Hochs. Nicht wenige haben 50% und mehr von den damaligen Preisniveaus einbüßen müssen. Dadurch ergeben sich teils historisch einmalige Konstellationen und Chancen, von denen wir heute eine vorstellen möchten. Bei Palladium liegt ein historisch einmaliges Setup vor, welches in annähernd vergleichbaren Konstellationen 50-100% Anstiege nach sich zog.

Produzenten sind Netto-Long

Wir müssen zunächst einmal verstehen, wie sich die einzelnen Händlerparteien am Markt üblicherweise verhalten, und warum. Während Asset Manager (Fonds) tendenziell eher trendkonform agieren, sind die Produzenten von der Natur ihres Geschäfts her als Verkäufer von Futures am Markt aktiv. Denn sie produzieren den Rohstoff physisch, und wollen ihn verkaufen. Das kann einmal direkt über den Cashmarkt gehen oder via Futures auf Termin. In jedem Fall aber sind Produzenten Verkäufer (Sell side). Ist die Produktion üppig, verkaufen sie viele Futures, denn ein Kontrakt umfasst eine spezifische, fest definierte Menge des physischen Rohstoffs. Ist die Produktion gering, so verkaufen sie wenig. Das sehen wir im wöchentlich erscheinenden CoT-Report in Form einer steigenden Netto-Position bei den Produzenten.

20 Jahre CoT-Chart von Palladium (www.barchart.com) · Quelle: www.barchart.com

Im unteren der beiden Indikatoren-Felder sehen wir die Netto-Position der Produzenten. Sie ist erstmals überhaupt positiv (mehr Longs, als Shorts), was ausdrückt, dass die Angebotsseite im Palladium sehr dünn ist. Produzenten haben wenig produziert, weil Lieferketten, z.B. in der Autoindustrie, unterbrochen waren. Dies ebnet den Weg für einen gigantischen Anstieg auf lange Sicht. Wann immer die Netto-Position der Produzenten im CoT-Report nahe der Null-Linie war, stieg der Palladium-Preis in den folgenden Monaten oder Jahren um mindestens 50%, manchmal sogar 100 bis 200% an.

Langfristige Trading-Chance im Palladium

Wir haben ein Turbo Open End Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit (Hypo Vereinsbank) für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1267,546 Pkt. Daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 10,45. Den Stop Loss würden wir auf Höhe des K.O. setzen. Das entspräche 0,10 Euro im Zertifikat. Einsatz ist hier als gleich Risiko. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Palladium lautet HC556P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1700, 2000, 2200 USD

Unterstützungen: 1300, 1000 USD

Knock-Out Zertifikat Long auf Palladium

Basiswert Palladium WKN HC556P ISIN DE000HC556P9 Basispreis 1267,546 USD K.O.-Schwelle 1267,546 USD Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent Hypo Vereinsbank (UniCredit) Hebel 10,45 Stop-Loss Zertifikat 0,10 Euro

