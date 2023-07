Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen legt im Juni weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat im Juni weiter zugelegt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz insgesamt rund 5,6 Millionen Passagiere und damit 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Damit lag das Aufkommen noch 15,6 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Juni 2019. Im Mai hatte der Rückstand bei 17,5 Prozent gelegen. Den Angaben nach zählte der Airport im Juni erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder ein Tagesaufkommen von mehr als 200 000 Fluggäste - diese Marke sei bereits vor der Sommerreisewelle an drei Tagen überschritten worden, hieß es.

Im Cargo-Geschäft war das Aufkommen an Fracht und Luftpost im Juni indes erneut rückläufig. Im Zuge der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung lag es mit 160 047 Tonnen 4,6 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor./knd/ngu