Dax Chartanalyse 27.07.2023: Die Bullen sind zurück! EZB-Entscheid im Fokus

Widerstand: 16.290 16.430 Unterstützung: 16.220 16.000

Rückblick:

Der Index brachte zunächst die im gestrigen Ausblick favorisierte Verkaufswelle und setzte vom Tageshoch am Morgen gut 200 Punkte zurück. Exakt am ersten Kursziel auf der Unterseite bei 16.000 Punkte drehte der Index abrupt wieder gen Norden und legte bereits vor dem US-Zinsentscheid am Abend um 140 Punkte zu. Heute Vormittag packt der Index weitere 140 Punkte drauf und steigt in den oberen 16.200er Bereich.

Ausblick:

Mit dem Überwinden der 16.200er Marke per Stundenschlusskurs am Morgen ist die letzte nennenswerte Bastion der Verkäufer gefallen. Aus charttechnischer Sicht ist damit der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nordwärts in Richtung des bisherigen Jahreshochs um 16.430 Punkte. Wenn da nicht der EZB-Entscheid und die anschließende Pressekonferenz von Christine Lagarde wären.

Quelle: Tradingview

