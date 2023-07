EuroStoxx 50: Rekordhoch markiert

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 hat sich im gestrigen Handelsverlauf aus einer seit Mitte April laufenden Seitwärtsspanne auf der Oberseite befreit und zeitgleich sogar eine neue Bestmarke gesetzt. Um allerdings jetzt kein Doppelhoch zu riskieren, bedarf es weiterer Kapitalzuflüsse in diesen Index.

Im Idealfall entfernt sich der EuroStoxx 50 unmittelbar weiter auf der Oberseite und dringt in den Bereich von 4.523 bzw. 4.640 Punkten als Kurszielprojektion ein. In jedem Fall würde dies die Gefahr eines Doppelhochs in Verbindung mit den Verlaufshochs aus November 2021 sichtlich verringern. Zeitgleich würde dies den mittelfristigen Grundstein für weitere Gewinne legen.

Hierbei sollte es zuvor allerdings nicht mehr unter 4.387 Punkte talwärts gehen, ein solches Szenario wäre nämlich mit der Gefahr eines Wiedereintritts in die vorherige Seitwärtsspanne verbunden, ein Fehlsignal würde zudem einen sehr faden Beigeschmack mitgeben.

Verlust auf 4.318 und sogar 4.210 Punkte müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden. Nur knapp darunter würde aber auch schon der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 4.171 Punkten als weitere Unterstützung herbeieilen und den EuroStoxx 50 zusätzlich stabilisieren.