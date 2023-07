Nach der Gewinnwarnung: Wie schlimm steht es um Bayer wirklich?

Bayer muss seine Bilanz bereinigen. Der Einkaufswert von Monsanto mit über 62 Mrd. EUR bedarf einer sukzessiven Reduzierung um etwa 5 bis 6 Mrd. EUR, wovon 2,5 Mrd. EUR soeben als Buchverlust bekanntgegeben wurden.

Dieser Verlust ist kein Geschäftsverlust, sondern reduziert die Buchwerte und das Eigenkapital. Alle Kerngeschäfte von Bayer laufen hervorragend.

Nun kommt es darauf an, wie der Brocken Monsanto bilanziell bereinigt wird. Die dafür geschätzten Endwerte für Bayer liegen zwischen den New Yorker und den deutschen Analysten weit auseinander.

New York taxiert den Bayer-Konzernwert auf 75 bis 80 Mrd. EUR, die deutschen Analysten auf gehen von ca. 60 bis 62 Mrd. EUR aus. Also kommt es darauf an, wie geschickt die Ausgliederung von Monsanto aus der Bayer-Bilanz gestaltet werden kann. Wahrscheinlich nur über ein Spin-off. Das ist vorerst die Wette.

Plus 5 Prozent an einem Tag: Wann überspringt Unilever die 50-Euro-Marke?

Unilever ist inzwischen weitgehend neu strukturiert. Aber Begeisterung löst dies nicht aus. Nahrungsmittelkonzerne sind zurzeit kein sehr aktuelles Thema. Das gilt ebenso für die Amerikaner, wie Engländer oder Franzosen, z. B. Danone oder auch Nestlé, um zwei Renommieradressen zu nennen. Über neue Ziele für Unilever lässt sich kaum diskutieren. Es gibt schlicht Besseres.

Wann sehen wir beim Dax ein neues Rekordhoch?

Alle großen Indizes befinden sich in der gleichen Ausgangslage: Bis zu den bisherigen Rekorden fehlen zwischen 2 und 7 Prozent. Das ist das kurzfristige Potenzial. Werden diese Rekorde erreicht oder überschritten, ergibt sich die Frage, wie groß das Momentum noch sein wird, um neue Ziele erreichbar erscheinen zu lassen. Da die Marktlage aller Indizes überkauft erscheint, ist eine technische Korrektur wahrscheinlich. Das wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen zeigen. Also keine Eile bitte!