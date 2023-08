DEUTSCHE TELEKOM - Perfekte Basis für einen Trade nach den Quartalszahlen!?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 18,668 € (XETRA)

Mit Blick auf den heutigen Terminkalender kann man von einem deutschen „Super-Donnerstag“ sprechen. Eine ganze Reihe Unternehmen aus DAX und Co. haben heute ihre Quartalszahlen veröffentlicht und teilweise kommt es zu ordentlichen Kursausschlägen. Ersteres trifft zwar auch auf die Telekom-Aktie zu, die Reaktionen im Markt halten sich mit einem Minus von 1,13 % aber in Grenzen.

Wie ist der Stand der Dinge?

Starten wir die Analyse mit den heute veröffentlichten Quartalszahlen. Im zweiten Quartal konnte der Telekommunikationsriese einen Umsatz von 27,2 Mrd. EUR erwirtschaften. Das ist etwas weniger als im vergangenen Jahr und liegt auch leicht unter den Erwartungen der Analysten. Etwas mehr Punkte konnte man beim Ebitda sammeln. Diese stieg von 9,9 Mrd. EUR im Vorjahr auf 10 Mrd. in diesem Jahr an. Analysten hatten mit einer solchen Entwicklung gerechnet. Die erfüllten Erwartungen vor Zinsen und Abschreibungen konnte man jedoch nicht auf den Nettogewinn übertragen. Dieser gab von 2,4 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR nach und liegt damit leicht unter der Prognose von 2 Mrd.

Vor diesem Hintergrund passen die aktuellen Verluste ganz gut ins Bild. Bereits im Vorfeld der heutigen Zahlen kam die Aktie unter Druck. Sie befindet sich schon seit April in einem Abwärtstrend. In diesem kam es zuletzt sogar zu einem Rutsch unter den Supportbereich um 18,75 EUR. Mit diesem bärischen Ausbruch könnte es nun weiter abwärts in Richtung 17,50 EUR gehen. Damit hält sich die Aktie weiterhin an den Plan, der bereits gestern vor den Zahlen angesprochen wurde.

Fazit: Die Telekom-Aktie ist derzeit ein interessanter Tradingkandidat und das in meinen Augen auf der Shortseite. Mit dem oben genannten Ziel um 17,50 EUR im Auge, sollten die Kurse jetzt aber nicht mehr nachhaltig über 19,50 EUR ansteigen. Apropos Tradingchance! Solche gibt es bei uns regelmäßig in Trademate. Gleich mehrere Trader führen dort zehn Depots und in einem dieser konnte Alexander Paulus jüngst mit seinem Trade auf Öl kräftige Gewinne erzielen. Fast jeder seiner Teilausschläge brachte im Knock-out-Optionsschein eine Rendite von über 100 %. Anbei als kleines Schmankerl sein Trade grafisch aufbereitet:

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)