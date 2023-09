EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Terminverkauf von 200.000 Aktien an der Nagarro SE zu gestaffelten Terminen beginnend am 24. Mai 2028 und endend am 15. Dezember 2028 zu EUR ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.09.2023 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: bestehend aus Terminverkauf v. 200.000 Aktien a. d. Nagarro SE, ISIN: DE000A3H2200 Call Spread best. aus je 200.000 Call Optionen mit einem Optionsverhältnis von 1:1 bezogen auf Aktien a.d. Nagarro SE

b) Art des Geschäfts

Terminverkauf von 200.000 Aktien an der Nagarro SE zu gestaffelten Terminen beginnend am 24. Mai 2028 und endend am 15. Dezember 2028 zu EUR 51,9456 je Aktie. (Die Angaben unter c) und d) beziehen sich nur auf den Terminverkauf, nicht auf die Calloptionen, die keinen Optionspreis haben.) Call Spread bestehend aus Erwerb von 200.000 Call Optionen und Gewährung von ebenso vielen Call Optionen bzgl. Aktien der Nagarro SE. Ausübungspreis erworbene Call Optionen: EUR 67,20 je Aktie. Ausübungspreis gewährte Call Optionen: EUR 100,8 Gestaffelte Verfalltage in Tranchen beginnend am 24. Mai 2028 und endend am 15. Dezember 2028

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51.9456 EUR 10389120.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 51.9456 EUR 10389120.00 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.08.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

