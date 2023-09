Silberpreis fällt unter 24 Dollar – Sorgencocktail holt Anleger wieder ein

Der Silberpreis befindet sich am Dienstag mit rund 23,75 Dollar je Unze rund ein Prozent in der Minuszone. Insbesondere geldpolitische Unsicherheiten sollten weiterhin zulasten des Edelmetalls gehen. Nicht zuletzt dürften China-Sorgen Anleger dies- und jenseits des Atlantiks weiter in Atem halten.

China-Sorgen dominieren am Dienstag – Anleger fürchten wirtschaftliche Einbußen

Investoren fürchten, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zusehends ins Straucheln gerät. Am Montag hatte die Hoffnung auf staatliche Eingriffe die Kurse noch gestützt. Doch heute haben die Konjunktursorgen Marktakteure wieder eingeholt. Das Stimmungsbarometer für den chinesischen Dienstleistungssektor fiel auf den tiefsten Stand seit acht Monaten.