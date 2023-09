Silberpreis: Hochspannung vor Fed-Notenbanksitzung – alle Augen auf Jerome Powell

Wenige Stunden vor der möglicherweise wegweisenden Fed-Notenbanksitzung verteuert sich der Silberpreis um rund 1,12 Prozent auf 23,45 Dollar je Unze.

Fed-Leitzinsentscheidung wird für 20:00 Uhr erwartet – Powell-Rede könnte über Wohl und Wehe entscheiden

Anleger hoffen nach wie vor, dass die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks in Zukunft behutsamer ausfällt.

Es ist die Hoffnung, dass die US-Notenbank nicht am heutigen Mittwoch, sondern auch darüber hinaus auf das Bremspedal im aktuellen Zinserhöhungszyklus treten könnte, was die geldpolitischen Sorgen schmälert.

Mit großer Aufmerksamkeit dürften Börsianer den heutigen Leitzinsentscheid der Federal Reserve (Fed) verfolgen und entsprechend nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Erwartet wird, dass das aktuelle Zinsniveau von 5,25-5,50 Prozent unberührt bleibt und Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise eine weniger restriktive Rhetorik an den Tag legt.

Von Interesse dürften jedoch insbesondere die neuen Wirtschaftsprognosen sein. Diese könnten Hinweise darauf geben, ob sich die Fed in diesem Jahr möglicherweise noch mal gezwungen sieht die Zinsen anzuheben oder nicht.