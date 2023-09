Dax Chartanalyse 22.09.2023: Augusttief im Visier

Widerstand: 15.570 15.700 Unterstützung: 15.480 15.200

Rückblick:

Hinweis in eigener Sache: Wegen einer geplanten OP gibt es in der kommenden Woche KEINE DAX Chartanalyse.

Der Index ging brachte gestern das favorisierte Szenario und setzte deutlich zurück, die entscheidende Widerstandszone um 15.700 Punkte konnte zuvor nicht überwunden werden. Heute Morgen startete der Index mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und setzte anfangs deutlich unter 15.500 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung um die 15.500er Marke gelang.

Ausblick:

Das deutsche Börsenbarometer fand heute Vormittag Unterstützung im Bereich der Augusttiefs im Bereich 15.470/80 Punkte. Dieses Niveau lockte kurzfristig Schnäppchenjäger an und war die Basis für die kleine Erholung am Vormittag. Diese kann sich zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen nach dem gestrigen Abverkauf. Ein erstes prozyklisch bullisches Signal wäre ein Stundenschlusskurs oberhalb von 15.570 Punkten, in dem Falle wäre eine größere Zwischenerholung drin. Bis dahin darf man die Bären noch nicht abschreiben, das Gros der Verkaufswelle scheint aber erst einmal durch.

Quelle: Tradingview

