DAX: Kurserholung gestartet

Der Deutsche Aktienindex DAX setzte am Donnerstag auf das favorisierte Zielniveau von 15.150 Punkten zurück und prallte an dieser Stelle zur Oberseite ab. Die hoffnungsvolle bullische Hammerkerze konnte bereits einen Teil der vorausgegangenen Verluste korrigieren, allerdings sollten sich Investoren noch keine zu großen Hoffnungen auf größere Schritte der Käufer machen.

Vielleicht helfen auch frische Inflationsdaten aus September dem heimischen Leitbarometer auf die Sprünge. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete, ist Inflationsrate im September auf 4,5 Prozent zurückgegangen. Im August lagen die Preise noch 6,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Aus dem Stand heraus dürfte sich der DAX nur ein weiteres Aufwärtspotenzial an 15.360 und darüber maximal 15.463 Punkte erkämpft haben, wodurch das Barometer auf den zuvor gebrochenen EMA 200 träfe. An dieser Stelle muss anschließend eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen.

Auf der Unterseite bildet der Bereich von 15.150 Punkten eine temporäre Unterstützung, Tagesschlusskurse darunter würden die Annahme weitere Verluste auf 15.000 und schließlich 14.818 Punkte befeuern.

Am Ende eines jeden Monats rücken wieder die Einkaufsmanagerindizes in den Fokus der Investoren, den Anfang hat China in der Nacht zum Donnerstag gemacht. Darüber hinaus hat Japan noch Zahlen zur Arbeitslosenquote, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus August vorgestellt, auch wurden die Verbraucherpreise aus dem Großraum Tokio (Kernrate) aus September präsentiert. Deutschlands Erwerbstätigenzahl per August steht um 8:00 Uhr auf der Agenda, Frankreich zieht mit vorläufigen Verbraucherpreisen aus September um 8:45 Uhr nach.

Um 9:55 Uhr richtet sich der Fokus auf den deutschen Arbeitsmarkt per September, bevor es mit Italiens Verbraucherpreisen aus September um 11:00 Uhr weitergeht. Zeitgleich werden auch identische Daten der EWU vorgelegt. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Konsumausgaben und den persönlichen Einkommen sowie der PCE-Kernrate aus August dazu.