EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Prognose für Konzernergebnis nach Steuern 2023

Die Volkswagen AG, Wolfsburg, hat heute mitgeteilt, dass sie ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aktualisiert. Demnach erwartet die Volkswagen AG für das Gesamtjahr 2023 nun ein operatives Ergebnis in der Größenordnung des Vorjahres vor Sondereinflüssen. Das operative Ergebnis 2022 lag bei rund 22,5 Milliarden Euro vor Sondereinflüssen.



Ungeachtet dessen bestätigt die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, ihre bislang kommunizierte Ergebnisprognose. Für das Geschäftsjahr 2023 wird das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE in der unteren Hälfte des prognostizierten Korridors erwartet.



Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von rund 31,9 Prozent wird das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE maßgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden At-Equity-Ergebnis und damit von dem Ergebnis nach Steuern auf Ebene des Volkswagen Konzerns beeinflusst.







