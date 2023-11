Heute Morgen hat die Deutsche Telekom die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q3/23 Deutsche Telekom im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 27,56 Mrd. EUR 27,56 Mrd. EUR 28,98 Mrd. EUR Umsatz DE 6,3 Mrd. EUR 6,25 Mrd. EUR 6,14 Mrd. EUR Gewinn 1,92 Mrd. EUR 1,97 Mrd. EUR 1,58 Mrd. EUR

Die Deutsche Telekom hat im vergangenen Quartal 350.000 neue Mobilfunkverträge abgeschlossen. Das lag deutlich über dem Konsens, der von 254.000 ausging. Der Service-Umsätze stiegen organisch um 4,1 Prozent

Deutsche Telekom erhöht Prognose

Der Vorstand hat zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Er rechnet nun mit einem bereinigten Ebitda AL von 41,1 Milliarden Euro und einen Free Cahsflow AL von über 16,1 Milliarden Euro. Das ist jeweils eine Erhöhung um 100 Millionen Euro.

Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks ungebremst weiter. Durch eine höhere Dividende wollen wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre an dieser positiven Entwicklung beteiligen.

Deutsche Telekom: Dividende erhöht, Aktienrückkauf angekündigt

Die Deutsche Telekom kündigte an, die Dividende um 10 Prozent auf 0,77 Euro zu erhöhen. Zudem plant der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro. Damit soll ein Teil des Verwässerungseffektes aus der Kapitalerhöhung 2021 wieder an die Aktionäre zurückgegeben werden. Damals hatte die Deutsche Telekom 225 Millionen neue Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage an die japanische Softbank ausgegeben. Im Gegenzug erhielt sie 45 Millionen Aktien ihrer Tochtergesellschaft T-Mobile US.

Gemessen am aktuellen Kurs der Deutschen-Telekom-Aktie von knapp 21,30 Euro wäre das ein Rückkauf von über 90 Millionen Aktien.