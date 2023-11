Dax Vorbörse

Deutschland: Kaum verändert

Nach dem Anstieg im Dax um mehr als 1000 Punkte binnen drei Wochen lassen es die Anleger am Donnerstag langsamer angehen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 15 754 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird leicht im Minus erwartet.

Seit Ende Oktober hat der Dax um mehr als sieben Prozent zugelegt in der Hoffnung, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist und bald Zinssenkungen folgen könnten. Nach dem Zuwachs sei der Dax reif für eine Abkühlung, schrieb am Morgen Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Doch keiner stellt die Musik ab." So steht der Dax aktuell weiter über seinem 200-Tage-Durchschnitt, der unter charttechnisch orientierten Investoren eine beliebte langfristige Indikatorlinie darstellt.

Sie war die letzte unter den bekanntesten solcher Linien, die es am Vortag noch einzuholen galt.Am Finanzmarkt ein Thema ist auch eine Annäherung zwischen den USA und China mit dem Treffen zwischen Präsident Joe Biden und Staatschef Xi Jinping: Beide Seiten wollen ihre angespannten Beziehungen verbessern und nehmen nach längerer Funkstille die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder auf.

Die Berichtssaison der Unternehmen hat ihren Höhepunkt derweil hinter sich. Am Donnerstag wird sie mit den Zahlen zum Schlussquartal von Siemens und einer bereits am Vorabend gekappten Jahresprognose von Hellofresh abgerundet. Am Finanzmarkt ein Thema ist auch eine Annäherung zwischen den USA und China: Beide Seiten wollen ihre angespannten Beziehungen verbessern und nehmen nach längerer Funkstille die Kommunikation zwischen ihren Streitkräften wieder auf.

Siemens im Fokus

Der Technologiekonzern Siemens will ein neues Aktienrückkaufprogramm starten. Über fünf Jahre sollen für bis zu sechs Milliarden Euro Aktien zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Das Programm soll direkt nach dem Ende des noch laufenden initiiert werden. Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm sei zu 90 Prozent abgeschlossen, hieß es weiter. So habe Siemens bislang Aktien für 2,7 Milliarden Euro zurückgekauft.

USA: Moderate Gewinne

Auch zur Wochenmitte haben moderate Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge fielen am Mittwoch jedoch bescheidener aus als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Kurs-Rally ausgelöst hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,47 Prozent auf 34 991,21 Punkte und überwand vorübergehend erstmals seit Ende August wieder die runde Marke von 35 000 Zählern. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 4502,88 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 legte nach dem starken Anstieg am Vortag um 0,03 Prozent auf 15 817,18 Punkte zu.

Asien: Verluste

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nach ihrer jüngsten Erholung nachgegeben. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,3 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel im späten Handel um 0,9 Prozent und der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank um 0,7 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 28 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 640 (630) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ALLGEIER AUF 27 (35) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HELLOFRESH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (41) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 93 (94) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 5,90 (6) EUR - 'SELL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 42 (39) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT BASF AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 39 (42) EUR

JEFFERIES SENKT K+S AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 (25) EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 60 (67) EUR - 'BUY'

JEFFERIES STARTET WACKER CHEMIE MIT 'BUY' - ZIEL 146 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 13,80 (16,70) EUR - 'NEUTRAL'

RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,75 (10,75) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 51 (53) EUR - 'OUTPERFORM'