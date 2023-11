DAX: Konsolidierung abgewürgt

Noch vor wenigen Stunden sah es nach einer längeren Konsolidierung beim DAX-Index aus, diese Annahme konnte jedoch durch einen starken US-Einzelhandel am Black Friday bis zum Cyber Monday sowie einem überraschend gestiegenen US-Verbrauchervertrauen zerstreut werden. Der DAX versucht sich unterdessen abermals an der markanten Hürde von rund 16.000 Punkten.

Aber nicht nur das Verbrauchervertrauen laut Conference Board ist im November auf 102 Punkte weniger stark gefallen als zuvor angenommen wurde, auch die beiden umsatzstarken Tage Black Friday und Cyber Monday untermauern eine gute Stimmung bei den Verbrauchern. Zweifelsfrei dürften diese Nachrichten die US-amerikanische Wirtschaft am stärksten stützen.

Für das heimische Leitbarometer bleibt aber immer noch ein nachhaltiger Kursanstieg auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 16.080 Punkte eine Hauptaufgabe, um weiteres Aufwärtspotenzial an die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten freizusetzen und darüber sogar an die Rekordstände von 16.528 Punkten anzuknüpfen.

Geht es mit den Notierungen dagegen unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 15.886 Punkten talwärts, dürfte der DAX weiter in Richtung 15.706 und 15.575 Punkte auf der Unterseite weiter durchgereicht werden.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Einzelhandelsumsätzen und den Importpreisen aus Oktober auf der Agenda, um 9:00 Uhr meldet Spanien seine Vorabschätzung für die Verbraucherpreise per November. Wichtigstes Ereignis für die heimische Wirtschaft dürfte mit den Inflationsdaten aus November (Vorabschätzung) um 14:00 Uhr anstehen. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo für Waren aus Oktober und den Großhandelslagerbeständen per Oktober (vorläufig) dazu.