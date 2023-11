S&P 500 Index: Weichenstellung voraus

Der marktbreite S&P 500 Index hat in den letzten Wochen eine sagenhaft starke Rallye abgeliefert und sich in den Bereich seiner aktuellen Abwärtstrendbegrenzung aufwärts begeben. Genau an dieser Stelle wird die Weiche für die nächsten Monate gestellt, die aktuell bullische Ausgangslage könnte sogar noch diese Woche zugunsten der Käufer entschieden werden.

Ausschließlich Wochenschlusskurse oberhalb der Trendlinie und somit einem Niveau von mindestens 4.610 Punkten würden einen weiteren Anstieg zunächst an 4.713 und darüber die Verlaufshochs aus Anfang 2022 bei 4.818 Punkten legitimieren.

Auf langfristige Sicht lassen sich bei einem fünfwelligen Impuls sogar Kurse um 5.116 Punkten errechnen und seit den Corona-Tiefs damit eine große und übergeordnete Kaufwelle entstehen lassen.

Trotzdem sollten die kurzfristigen Rückfallrisiken nicht unterschätzt werden, Auffangpunkte findet der S&P 500 Index bei 4.433 Zählern vor, auf Sicht der nächsten Wochen bei 4.180 Punkten. Spätestens auf dem Niveau von 4.103 Punkten sollte der Index wieder zur Oberseite abdrehen, um das bullische Setup nicht zu gefährden.

Anleger sollten in der aktuellen Phase alle wichtigen Indizes auf Wochen- und Monatscharts studieren, um das übergeordnete Gesamtbild im Blick zu behalten.