dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Jenoptik erhöht mittelfristiges Profitabilitätsziel - Aktie gefragt

JENA/BERLIN - Der Technologiekonzern Jenoptik kommt beim Umbau besser voran als gedacht. Aus Sicht des Managements um Konzernchef Stefan Traeger dürften die Geschäfte deshalb mittelfristig profitabler laufen als bisher gedacht. Die Jenoptik-Aktie zog auf die Nachrichten vom Kapitalmarkttag in Berlin am Freitag deutlich an. Auf dem Weg hin zu einem reinen Photonikkonzern ist das Kerngeschäft des Jenaer Unternehmens inzwischen deutlich gestärkt, nach dem Verkauf der Militärtechniksparte im vergangenen Jahr stehen aber einige Teile noch zur Disposition.

ROUNDUP: Bechtle beschafft sich mit Wandelanleihe frische Mittel für Zukäufe

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat sich durch eine Wandelanleihe frische finanzielle Mittel verschafft. Das Unternehmen platzierte unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 300 Millionen Euro, wie Bechtle am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Die Bezugsrechte der Anteilseigner waren ausgeschlossen. Das Geld will Bechtle unter anderem für Zukäufe im In- und Ausland nutzen, etwa auch in den Ausbau zukunftsträchtiger Geschäftsfelder wie etwa künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie geriet am Freitagmorgen unter Druck und verlor zwischenzeitlich mehr als sechs Prozent.

ROUNDUP: Putin übergibt Flughafen in russische Verwaltung - Fraport raus

MOSKAU - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine neue Betreiberstruktur des Flughafens Pulkowo in St. Petersburg angeordnet und damit den großen deutschen Anteilseigner Fraport aus dem Geschäft gedrängt. Fraport hatte 25 Prozent der bisherigen Betreibergesellschaft gehalten. Putin begründete den Schritt mit "unfreundlichen Handlungen einiger ausländischer Staaten und internationaler Organisationen", wie aus seinem in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Dekret hervorgeht.

Swiss Re erwartet für 2024 höheren Gewinn

ZÜRICH - Der Rückversicherer Swiss Re erwartet im kommenden Jahr einen höheren Gewinn. Die verbesserte Ertragskraft soll auch in Zukunft den Aktionärinnen und Aktionären zugutekommen. Mit der geplanten Umstellung der Rechnungslegung von US-GAAP auf IFRS Anfang 2024 rechne Swiss Re mit einer "besseren Sichtbarkeit der Ertragskraft" sowie einem höheren Eigenkapital, teilte der Konzern am Freitag zum Investorentag mit.

Pfizer stoppt eine Studie mit seiner Abnehm-Tablette wegen Nebenwirkungen

NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer stoppt die Entwicklung seines Abnehm-Medikaments Danuglipron in einem Fall. So hätten mehr als die Hälfte der Testpersonen in einer laufenden Studie die Einnahme der Tablette wegen Nebenwirkungen abbrechen müssen, teilte der Konzern am Freitag mit. Dazu gehörten Übelkeit und Erbrechen. Dabei wurde die Tablette zweimal täglich genommen. Die Studie befand sich in der mittleren Erforschungsphase.

Teslas Elektro-Pickups deutlich teurer als angekündigt

AUSTIN - Teslas futuristischer Elektro-Pickup "Cybertruck" wird deutlich teurer als ursprünglich angekündigt. Zur Auslieferung der ersten Fahrzeuge teilte Tesla mit, dass die günstigste Variante des Edelstahl-Mobils 61 000 Dollar (rund 56 000 Euro) kostet. Für die teuerste Version mit dem Spitznamen "Cyberbeast" werden 100 000 Dollar fällig.

