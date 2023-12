Jetzt live: Bulle und Bär – Bitcoin: Wichtiges Kursziel erreicht – Wie geht es weiter?

Der Aufwärtstrend wird fortgesetzt. In den vergangenen Wochen habe ich bereits über die Aktivierung des Kursziels bei 40.000 US-Dollar aufmerksam gemacht. Die Marke wurde nun zu Beginn der Handelswoche überwunden. BTC/USD hat nun seit Jahresbeginn knapp 300% an Wet gewonnen und könnte neben der charttechnischen Ausgangslage auch durch fundamentale Ereignisse wie z.B. dem Bitcoin-ETF und Halving weitere Impulse in den nächsten Wochen freisetzen. Charttechnisch steht nun der Bereich um die 48.000 US-Dolla im Mittelpunkt. Ein ehemaliger Dreh- Und Angelpunkt.