DAX: Zieht der Index jetzt mit?

Während US-Indizes in der abgelaufenen Woche wieder frische Rekorde markieren konnten, tun sich Europäer mit einem Folgeanstieg bislang schwer. Vor allem der DAX verharrt noch immer in seinem seit Ende Dezember bestehenden Abwärtstrend.

Ein Blick auf die Hauptindizes aus den USA offenbaren eine gewisse Ungeduld der Investoren, die nicht erst noch die nächsten Zinsentscheide abwarten wollen, sondern bereits die Zukunft in die Hand nehmen und in allen namhaften Barometern in der abgelaufenen Handelswoche frische Rekorde aufstellen konnten.

Der DAX würde einen kleineren Meilenstein durch einen Kursanstieg über 16.780 Punkte erreichen, endgültig aus dem aktuellen Abwärtstrend und einer mutmaßlich bullischen Flagge würde das heimische Leitbarometer erst oberhalb eines Niveaus von 17.000 Punkten ausbrechen. Ziele könnten dann bei 17.200 und darüber 17.500 Punkten ausgerufen werden.

Sollte das Barometer jedoch mindestens unter ein Niveau von 16.385 Punkte zurücksetzen, ließen sich Kursziele bei 16.290 und darunter glatt 16.000 Punkten ableiten. Die aktuelle Schiebezone ist allerdings als neutral zu bewerten, sodass die weitere Entwicklung erst noch abgewartet werden muss.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Loan Prime Rate Zinsen auf 1 und 5 Jahre geliefert, daneben auch Daten zu ausländischen Direktinvestitionen aus Dezember. Darüber hinaus bietet der etwas ausgedünnte Wirtschaftsdatenkalender erst zur Mittagsstunde weitere Impulse in Form des Bundesbank-Monatsberichts per Januar.