Hang Seng Index: Kriegt er jetzt die Kurve

Hongkongs Leitindex Hang Seng notiert wegen der anhaltend wirtschaftlichen Schwäche Chinas deutlich unter den Corona bedingten Tiefständen aus Mitte März 2020 und versucht sich nun an dem Jahrestief aus 2022 an einer Stabilisierung. In dieser Woche präsentiert sich die bisherige Kerze in Form eines bullischen Hammers, was Aufschluss über eine bevorstehende Erholungsbewegung gibt.

Trotzdem verharrt der Hang Seng Index seit Anfang letzten Jahres noch immer in einem untergeordneten Abwärtstrend, sodass das Aufwärtspotenzial bei weiteren Kursgewinnen zunächst auf den Bereich zwischen 17.135 und 17.538 Punkten beschränkt bleibt. Erst darüber würden weitere Gewinne an die Verlaufstiefs aus 2016 bei 80.278 Punkten und darüber den EMA 200 auf Wochenbasis bei 19.576 Punkten wahrscheinlich werden.

Für den nötigen Aufschwung könnte ein mögliches Konjunkturpaket der chinesischen Regierung sorgen, zumindest aber sollte der Immobiliensektor nachhaltig stabilisiert werden, um die Gefahren für die Gesamtwirtschaft zu minimieren.

Verpuffen allerdings die Stabilisierungsmaßnahmen der Regierung, könnte sich unterhalb von 14.597 Punkten eine Ausweitung der Verluste auf 12.597 und darunter 11.137 Punkte aufsummieren.