DAX: Anschlusskäufe ausgeblieben

Zwar startete der Deutsche Aktienindex DAX recht zuversichtlich in die neue Handelswoche, hat aber in den ersten Stunden sichtlich an Schwung verloren und sich sogar in die Verlustzone begeben. Noch kann sich der Index auf dem zuvor überwundenen Abwärtstrend behaupten, sollte aber in der zweiten Tageshälfte lieber seine Verluste schnell reduzieren, um nicht doch noch in den vorherigen Trend zurückzufallen.

Ein Anstieg an die nächste projizierte Zielzone von 17.200 Punkten kann demnach erst oberhalb von 17.003 Punkten und einem Tagesschlusskurs darüber gelingen.

Notierungen unterhalb von mindestens 16.850 Zählern dürften dagegen einen Fehlausbruch zur Folge haben, dies wäre mit potenziellen Abschlägen zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der wie Horizontalunterstützung von 16.780 Punkten verbunden. Bei weiterem Abgabedruck wären sogar Abschläge auf 16.619 Punkte einzuplanen.

Ein unmittelbarer Folgeanstieg über 17.003 Punkte ist damit also nicht Gesetz, in diesem Bereich könnte es immer noch zu einem möglichen Doppelhoch und damit einer Trendwende kommen. Auf jeden Fall dürften die nächsten Stunden ziemlich spannend werden.