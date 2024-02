DAX: Bedenkliche Entwicklung

Beim heimischen Leitbarometer DAX herrscht nach dem Fed-Zinsentscheid Katerstimmung, in der Folge fiel der Index auf den EMA 50 und folglich hauchdünn in den vorherigen Abwärtstrend zurück.

Sollten sich nun weitere Verluste anschließen und das Barometer unter das Niveau von 16.780 Punkten zurückfallen, dürfte der DAX auf 16.528 Punkte durchgereicht werden, darunter auf 16.290 Zähler.

Auf der Oberseite besteht aber noch immer die Chance auf einen erfolgreichen Ausbruch über die Rekordstände von 17.003 Punkten und damit die Entkräftung eines potenziellen Doppelhochs in diesem Bereich. Auch würde das die Annahme stützen, dass der angesprochene Abwärtstrend sich als bullische Flagge entpuppt.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit seiner Geldbasis per Januar geliefert, Frankreichs Industrieproduktion per Dezember steht um 8:45 Uhr auf der Agenda. Spanien meldet um 9:00 Uhr seine Arbeitslosenzahl per Januar, erst ab 14:30 Uhr geht es mit Nachrichten aus den USA weiter. Dann werden Zahlen zu neu geschaffenen Stellen ex Agrar, die aktuelle Arbeitslosenquote sowie die durchschnittlichen Stundenlöhne aus Januar vorgelegt.