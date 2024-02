DAX: US-Märkte weiter stark

Während Dow Jones und der S&P 500 am letzten Tag der abgelaufenen Woche frische Rekorde markieren konnten, haben Investoren beim Deutschen Leitindex DAX sich nicht über die Vorgängerhochs von rund 17.000 Punkten hinausgewagt, womit unmittelbar die Gefahr eines Doppelhochs auf gleich zwei unterschiedlichen Zeitebenen entstanden ist.

Sollte also der Bereich um 17.000 Punkten auch in dieser Woche nicht überwunden werden können, dürfte die Rallye für das heimische Leitbarometer an dieser Stelle vorerst ein Ende finden. Abschläge auf 16.528 und darunter 16.290 Punkte kämen nicht überraschend.

Auf der Oberseite müsste der DAX dagegen mindestens über 17.010 Punkte zulegen, damit die Chance weiterer Zugewinne an 17.200 und mittelfristig 17.500 Punkte ermöglicht wird. Es muss allerdings auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die US-Indizes mittlerweile in einer sehr stark überkauften Situation befinden und die Rallye der letzten Tage ausschließlich von den Magnificent 7 angeführt worden war.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor herausgebracht, zu 8:00 Uhr stehen eine Reihe von Daten zu Deutschlands Handelsbilanzsaldo und der Exportrate per Februar auf der Agenda.

Zwischen 9:45 Uhr und 10:00 Uhr werden die übrigen Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor Spaniens, Frankreichs, Italiens, Deutschlands und der EWU aus dem abgelaufenen Monat veröffentlicht. Um 10:30 Uhr wird der sentix-Konjunkturindex für den Euroraum per Februar kommuniziert. Erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit weiteren Einkaufsmanagerindizes dazu.