Gestern Abend im nachbörslichen US-Handel hat der Software-Konzern Palantir seine Zahlen für das vierte Quartal des letzten Geschäftsjahres veröffentlicht. Während der Gewinn je Aktie wie erwartet ausfiel, lag der Umsatz über den Erwartungen der Analysten und knapp 20 Prozent über dem Vorjahr.

Quartalszahlen Q4/23 Palantir im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 608,4 Mio. EUR 602,4 Mio. EUR 508,6 Mio. EUR Gewinn je Aktie 0,08 USD 0,08 USD 0,04 USD

Palantir-Chef Alex Karp schrieb in einem Brief an die Aktionäre, dass das Wachstum noch so groß war wie im letzten Jahr. Besonders die Nachfrage nach großen KI-Sprachmodellen ist in den USA weiterhin ungebrochen und treibt den Umsatz.

Unsere Ergebnisse spiegeln sowohl die Stärke unserer Software als auch die steigende Nachfrage nach Plattformen für künstliche Intelligenz wider, die wir in allen Branchen und Sektoren beobachten.

Der Firmenumsatz ist nach Angaben des Vorstandes im Jahr 2023 um 70 Prozent gestiegen. Kunden im B2B-Bereich stiegen um 55 Prozent von 143 auf 221.

Kommt die Aufnahme in den S&P 500?

Besonders positiv: Das war der vierte Quartalsgewinn in Folge. Das heißt, dass Palantir nun für die Aufnahme in den S&P 500 in Frage kommt. Damit würden ETF, die den S&P 500 physisch nachbilden, die Aktien kaufen, was den Aktienkurs einen weiteren Aufschub geben könnte.

Prognose für das erste Quartal

Palantir erwartet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz zwischen 612 und 616 Millionen Dollar und für das Gesamtjahr zwischen 2,65 und 2,67 Millionen Dollar (Vorjahr: 2,25 Milliarden Dollar).

Das sagt die Aktie

Die Palantir-Aktie sprang nachbörslich um 17,28 Prozent nach oben auf 19,61 Dollar. Sie ging mit 16,72 Dollar aus dem Handel.