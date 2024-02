Spotify: Break-even überschritten!

Für Spotify zahlen sich der Abbau Tausender Stellen und Preiserhöhungen für sein Musikangebot aus. Trotz angehobener Preise abonnierten im Schlussquartal 2023 mehr Menschen das kostenpflichtige Angebot des Streaming-Dienstes. Die Zahl der sogenannten Premium-Nutzer stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 236 Millionen. Insgesamt hatte Spotify 602 Millionen monatlich aktive Nutzer, fast ein Viertel mehr als Ende 2022. Mit dieser Entwicklung übertraf der Streaming-Anbieter die eigenen Ziele leicht. Firmenchef Daniel Ek ist zu Beginn des Jahres zuversichtlich, weitere Kunden für Spotify gewinnen zu können. Zudem will der Manager zwischen Januar und März einen operativen Gewinn von rund 180 Millionen Euro erwirtschaften. Das wäre mehr als doppelt so viel, wie Branchenexperten erwartet hatten.

Zum Chart

Erstmals seit Bestehen von Spotify beabsichtigt das Management ab dem Jahr 2024 einen Jahresgewinn zu erzielen. Für das Jahr 2025 ist ein Überschuss von 3,86 US-Dollar pro Aktie geplant. Damit nimmt das erwartete KGV auf aktuell 53,45 ab. In den Folgejahren plant das Management höhere Gewinne ein, womit das entsprechende KGV weiter sinken sollte. Fallen die erwarteten KGVs nicht, könnte dies an einem weiteren Anstieg des Aktienkurses liegen. Dies konnte gestern bei der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2023 beobachtet werden, nachdem Spotify die Marktteilnehmer positiv überraschte. Dabei sprang der Aktienkurs um knapp 4 Prozent auf 232,05 US-Dollar. Beim Widerstand am Level von 246,50 US-Dollar kam der Kursaufschwung zum Stehen. Um das All Time High vom 22. Februar 2021 bei 387,44 US-Dollar zu erreichen, ist noch ein Kursanstieg von rund 62 Prozent von Nöten. Das Geschäftsmodell hat diesen Kurs schon einmal ermöglicht. Dies sollte erneut ein Thema sein, nachdem der Musikstreaming-Dienst den Break-even Punkt überschritten hat und mit stark steigenden Gewinnen plant.