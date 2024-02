DAX® - Mit neuem Allzeithoch

Nachdem die letzten Handelstage beim DAX® von kleinen Handelsspannen dominiert wurden, hat das Aktienbarometer gestern eine neue Aufwärtsdynamik entwickelt. Festmachen lässt sich diese Aussage vor allem an zwei Aspekten: Zunächst sorgt das gestrige Aufwärtsgap (17.158 zu 17.280 Punkte) für ein Ausrufezeichen, welches anschließend noch in einem neuen Allzeithoch (17.430 Punkte) gipfelte. Damit hat der DAX® auch den jüngsten Außenstab auf Wochenbasis nach oben aufgelöst. Als letztes Pro-Argument ist das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD zu nennen. Per Saldo ist der laufende Aufwärtstrend also absolut intakt bzw. erfuhr gerade nochmals eine nachhaltige Bestätigung. Mittlerweile ist es nur noch ein Wimpernschlag bis zum rechnerischen Mindestkursziel von 17.450 Punkten der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge. Die 161,8%-Fibonacci-Projektion der entsprechenden Konsolidierung (17.410 Punkte) hat das Aktienbarometer bereits abgearbeitet. Auf der Unterseite dient indes die o. g. Kurslücke als eine erste Haltezone, ehe ein weiteres Gap von Mitte Februar (17.004 zu 16.958 Punkte) den nächsten Rückzugsbereich markiert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

