Heute Morgen hat die Deutsche Telekom ihre Bücher geöffnet und die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.

Jahreszahlen 2023 Deutsche Telekom im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 112,0 Mrd. EUR 111,1 Mrd. EUR 114,4 Mrd. EUR ber. Gewinn 7,9 Mrd. EUR 8,1 Mrd. EUR 9,1 Mrd. EUR

Ohne Berücksichtigung der Sondereinflüsse lag der Gewinn bei 17,8 Milliarden Euro. Die Sondereinflüsse sind im Wesentlichen auf den Verkauf des Mobilfunkmastbetreibers GD Towers zurückzuführen.

Die Umsätze im Service-Bereich sind um knapp 900 Millionen Euro auf 92,9 Milliarden Euro gestiegen, während die Umsätze im Non-Service-Bereich um über drei Milliarden Euro zurückgingen.

Die Umsätze aus dem Service-Bereich enthalten wiederkehrende Umsätze, wie etwa aus dem Mobilfunk- und Festnetzbereich. Die Non-Service-Umsätze umfassen vor allem einmalige Umsätze, wie den Verkauf von Endgeräten.

Zahl der Kunden gestiegen

Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg um 2,8 Prozent auf 252,2 Millionen. Im Bereich der Festnetzanschlüsse verzeichnete die Deutsche Telekom einen minimalen Kundenanstieg um 0,4 Prozent auf 25,4 Millionen. Die Anzahl der Breitbandkunden kletterte um 2,9 Prozent auf 22 Millionen.

Deutsche Telekom: Dividende soll steigen

Der Vorstand will der Hauptversammlung, die am 10. April stattfindet, eine Erhöhung der Dividende um zehn Prozent auf 0,77 Euro vorschlagen.

Am 2. Januar 2024 begann die Deutsche Telekom mit einem Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro. Das Programm erfolgt in mehreren Tranchen und läuft am 31. Dezember 2024 aus.