Hummingbird Diagnostics kündigt Veröffentlichung zur Evaluierung der Fähigkeiten von miR-Bloods Small RNA Expression Dataset in Nature's Scientific Data an

miR-Blood ist in der Lage, hochgradig zelltypspezifische Muster der Expression kleiner RNAs aufzudecken

Die Hummingbird Diagnostics GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Nutzung von blutbasierten kleinen RNAs für die Früherkennung und Charakterisierung von Krankheiten, gab heute eine Veröffentlichung in Scientific Data bekannt, einer von Nature herausgegebenen, von Experten begutachteten Open-Access-Zeitschrift. In der Studie wurde miR-Blood, der Datensatz von Hummingbird Diagnostics zur Expression kleiner RNAs für elf Hauptbestandteile des menschlichen peripheren Blutes, ausgewertet.

miR-Blood ist ein hochgradig umfassender Blutzelltyp-Expressionsatlas für kleine RNAs, der in der Lage ist, hochgradig zelltypspezifische Muster der Expression kleiner RNAs aufzudecken und so ein tieferes Verständnis der Blut- und Immunbiologie zu ermöglichen. Die in dieser Veröffentlichung dargelegten Ergebnisse zeigen, dass der miR-Blood-Atlas sowohl für Plasma als auch für zehn Zellpopulationen ein sehr tiefes Expressionsprofil erstellen kann.

"Diese Studie liefert zusätzliche Erkenntnisse über den Ursprung unserer zuvor entdeckten Lungenkrebs-Biomarker-Signatur, die bereits im Journal of Thoracic Oncology. veröffentlicht wurde. Dies unterstützt den Ansatz von Hummingbird, die Analyse von vom Tumor und vom Immunsystem stammenden kleinen RNA-Biomarkern zu kombinieren", sagte Dr. Rastislav Horos, Chief Technology Officer von Hummingbird Diagnostics. "Wir freuen uns darauf, die Entwicklung von miR-Blood fortzusetzen und glauben an seine potenzielle Bedeutung für die Erforschung der Expression von kleinen RNAs und die Entdeckung von Biomarkern."

Der miR-Blood-Atlas enthält Expressionsdaten für 4971 kleine RNAs, die acht nicht-kodierenden RNA-Klassen, einschließlich miRNAs und tRNAs, zugeordnet sind, und ist online über ein benutzerfreundliches und interaktives Dashboard frei verfügbar: https://mir-blood.com/

Über Hummingbird Diagnostics GmbH

Durch die integrierte Analyse von kleinen RNA-Biomarkern aus Vollblut, die sowohl vom Tumor als auch vom Immunsystem stammen, gewinnt Hummingbird tiefe Einblicke in Krankheiten.

Diese doppelte Abfrage von Krankheitssignalen und der Reaktion des Wirts auf die Krankheit ermöglicht die hochempfindliche, robuste und KI-gestützte mirCator-Plattform, die die Art und Weise revolutionieren wird, wie wir Krebs und andere Krankheiten diagnostizieren, behandeln und verwalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hummingbird-diagnostics.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240306233919/de/

Medien MacDougall Advisors Karen Sharma Ksharma@macdougall.bio