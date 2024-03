dpa-AFX Überblick: MERGERS & ACQUISITIONS vom 21.03.2024

ROUNDUP/Großaktionär MFE: ProSiebenSat.1 soll TV-Kerngeschäft vom Rest abspalten

MAILAND/AMSTERDAM - Der ProSiebenSat.1-Großaktionär Media For Europe (MFE) aus Italien fordert die Aufspaltung des Medienkonzerns. Das wichtige Entertainment-Fernsehgeschäft solle von den "Randaktivitäten" E-Commerce und Dating separiert werden, um den Fokus auf das Kerngeschäft zu lenken, teilte der Mailänder Medienkonzern am Donnerstag mit. In diesem Zuge plädiert das Unternehmen um die Berlusconi-Familie auch für die Aufnahme eines auf Fusionen und Übernahmen spezialisierten Experten in den Aufsichtsrat. An der Börse langten Anleger kräftig zu: Die ProSiebenSat.1-Aktie verteuerte sich am Vormittag um 6,7 Prozent und lag damit an der Spitze des SDax .

Siemens kauft industrielle Antriebstechnik von EBM-Papst

MULFINGEN - Der Ventilatorenspezialist EBM-Papst will seine Sparte industrielle Antriebstechnik an Siemens verkaufen. Beide Seiten unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung, wie das baden-württembergische Familienunternehmen am Donnerstag in Mulfingen mitteilte. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die rund 650 Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs in St. Georgen, Lauf an der Pegnitz und im rumänischen Oradea werden von Siemens nach Abschluss des Verkaufs Mitte 2025 übernommen. Der Unternehmensbereich entwickelt, produziert und verkauft Antriebssystemlösungen, unter anderem auch für fahrerlose Transportsysteme.

/mis