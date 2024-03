MasterCard: Marktmacht und neue KI-Technologie treiben den Dauerläufer an!

Der Kreditkartenanbieter im Profil

MasterCard Inc. ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation, die eine Vielzahl von Zahlungsdiensten anbietet. Mit anerkannten Kreditkartentypen wie MasterCard und Maestro hat sich das Unternehmen weltweit etabliert. Der Konzern profitiert durch mehrere Trends. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft und des Zahlungsverkehrs steigt beispielsweise die Nachfrage nach elektronischen Zahlungslösungen. Mastercard profitiert von dieser Entwicklung, indem es innovative digitale Zahlungsdienste wie mobile Zahlungen, kontaktlose Zahlungen und E-Commerce-Zahlungen anbietet. Der grenzüberschreitende Handel wächst kontinuierlich, da Unternehmen zunehmend global agieren und Verbraucher weltweit einkaufen. Mastercard bietet hierbei Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen an, die es Händlern ermöglichen, in verschiedenen Währungen zu handeln und Zahlungen in Echtzeit abzuwickeln. Technologische Fortschritte wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data-Analyse ermöglichen es Mastercard, fortschrittliche Betrugserkennungs- und Präventionslösungen zu entwickeln. Diese Technologien tragen dazu bei, die Sicherheit von Transaktionen zu verbessern und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Mastercard engagiert sich darüber hinaus aktiv für finanzielle Inklusion und arbeitet daran, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Menschen in Entwicklungsländern und anderen unterversorgten Gemeinschaften zu verbessern. Durch die Bereitstellung von digitalen Zahlungslösungen und Prepaid-Karten trägt das Unternehmen zur finanziellen Eingliederung bei und eröffnet neue Märkte.

