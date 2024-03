Dow Jones Industrial Average® - Mit neuem Allzeithoch!

Nach dem fulminanten Börsenlauf seit Ende Oktober gönnte sich der Dow Jones® in den letzten Wochen eine Atempause. Charttechnisch schlug sich diese Entwicklung in drei Innenstäben nieder, d. h. die Schwankungsbreite der letzten drei Wochen verblieb innerhalb des Pendants der Vorperiode. Vorgestern erfolgte dann der erneute Ausbruch gen Norden. Mit anderen Worten: Mit dem neuen Allzeithoch bei 39.889 Punkten erfolgte neben dem Vorstoß in „uncharted territory“ auch die Auflösung der beschriebenen „inside weeks“. Im Tagesbereich liegt zudem ein abgeschlossenes Dreieck vor. In der Summe handelt es sich demnach um ein dreifach trendbestätigendes Signal. Als nächstes Anlaufziel können Anlegerinnen und Anleger nun die runde 40.000er-Marke heranziehen – ein Level, welches zudem bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Rückschlags von 2022 (40.120 Punkte) harmoniert. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Hier bieten sich die Tiefs der letzten beiden Wochen bei 38.483/38.458 Punkten als strategische Absicherung an, welche es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gilt.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

