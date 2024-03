Drei Fragen an Bernecker 30.03.2024

Dax mit neuen Rekordhochs: Wann kommen die Rücksetzer?

Der Dax marschiert in die Fahnenstange - Ende offen! Die umfangreiche Liquidität der Finanzinvestoren inklusive Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, die diese Liquidität aus ihren Bondverkäufen lange Zeit geparkt hatten, zeigt ihre Wirkung. Erkennbar an den Tagesumsätzen im Dax. Die Konsolidierung oder deutliche Korrektur ist nur eine Frage der relativ kurzen Zeit.

SMA Solar mit guten Zahlen: Sind die Zahlen nachhaltig und ist die Aktie für Kleinanleger interessant?

SMA Solar glänzt soeben mit einem Supergewinn, doch die Entwicklung des bedeutendsten Ausrüsters in der Solarindustrie (Wechselrichter) lässt sich schwierig nachvollziehen.

Die Bandbreite der Ergebnisse je Aktie in den letzten vier Jahren schwankt zwischen minus 0,66 Euro je Aktie bis zu über 6,50 Euro im letzten Jahr, aber einem Rückgang auf plus 4,04 Euro als Taxe für dieses Jahr. Die aktuelle Korrektur reicht jedoch aus, einen Neueinstieg in diese sehr volatile Aktie zu erwägen.

Der SDax erreichte ein neues Rekordhoch: Sollte man die Nebenwerte mehr im Blick haben?

Der SDax ist der breiteste Index in der Zahl der Titel, aber der geringsten Kapitalisierung. Er bildet die Small Caps ab. Marktwert zusammen rund 111 Milliarden Euro. Es ist das klassische Feld für Pick-ups im Sektor der kleineren Spezialfirmen mit eingeschränktem Umfang. Wer sorgfältig analysiert, findet immer interessante Chancen.