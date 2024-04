Der Dax wird nach dem langen Osterwochenende weiterhin auf Rekordniveau erwartet. Nach einem robusten ersten Quartal dürften die Optimisten am Markt laut Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management auch zu Beginn des zweiten Jahresviertels zunächst weiterhin dominant bleiben.

Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 18.510 Punkte und damit nur knapp unter seinem Rekordhoch. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls 0,1 Prozent höher erwartet. Beide Indizes hatten das erste Jahresviertel mit einem prozentual zweistelligen Plus abgeschlossen. Der Dax hatte etwas mehr als 10 Prozent zugelegt, der EuroStoxx gut 12 Prozent.

Getragen wird die weiterhin gute Stimmung an den Börsen nach den Worten von Innes von positiven Daten aus China und Erleichterung mit Blick auf die Einkommens- und Inflationsdaten aus den USA am Freitag. Die Daten aus der US-Industrie am Montag allerdings seien zwar überraschend positiv aufgefallen, brächten aber auch unschöne Inflationssignale mit sich. Allerdings brauche es wohl noch weitere solche Überraschungen, um Investoren zu überzeugen, dass die Fed für Zinssenkungen noch länger brauchen wird als erwartet.

Saisonal betrachtet sind auch nach den Worten von Börsenexperte Christoph Geyer Kursgewinne nach wie vor zu erwarten. Allerdings gehe es bereits seit Wochen nach oben, sodass mittlerweile mehrere Faktoren gegen ein ungebremstes Weiterlaufen des Dax sprächen. Ein charttechnisches Kursziel sei erreicht, und es habe bisher kaum Rücksetzer gegeben, die im Aufwärtstrend durchaus wichtig sind. Daher könnte die nun eigentlich anstehende positive saisonale Phase bereits vorweggenommen worden sein.

Wall Street: Nur Nasdaq 100 im Plus

Anleger haben am Montag bei US-Standardwerten nach den deutlichen Gewinnen im abgelaufenen Quartal zurückhaltend agiert. Tech-Werte konnten hingegen ihr Kursniveau von vor dem verlängerten Osterwochenende etwas ausbauen. Beim Volumen gab es Experten zufolge allerdings unterdurchschnittliche Werte, da die europäischen Marktteilnehmer erst am Dienstag wieder ins Geschäft einsteigen. Zum Handelsschluss verlor der Dow Jones, legte aber im ersten Quartal um 5,6 Prozent zu.

Nikkei und Hang Seng im Plus, CSI 300 im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Kurse in Hongkong deutlich anzogen, gaben sie in China etwas nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.846 +0,11 Prozent Hang Seng 16.912 +2,24 Prozent CSI 300 3.579 -0,46 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,85 -0,33 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,297 +0,22 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,316 -0,28 Prozent

Devisen: Euro nach Kursrutsch am Ostermontag wenig bewegt

Der Euro war am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus den USA unter Druck geraten. Am Dienstag nun steht laut der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit den vorläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland ein Datenschwergewicht im Kalender. Diese hätten das Potenzial, die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen.

Vertreter der EZB haben der Helaba zufolge in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass bis Juni genügend Konjunktur- und Preiszahlen veröffentlicht werden, um eine Entscheidung über eine mögliche Zinssenkung treffen zu können. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank wird aktuell mit einer ersten Zinssenkung im Juni gerechnet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0732 -0,11 Prozent USD / JPY 151,76 +0,07 Prozent EUR / JPY 162,86 -0,03 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise bewegen sich aktuell in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs. Die Verknappung des mexikanischen Angebots und die wieder erhöhten geopolitischen Risiken im Nahen Osten geben den Preisen derzeit Auftrieb. Denn nach dem mutmaßlich israelischen Luftschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syrien droht eine militärische Antwort des Irans.

Sorte Kurs Veränderung Brent 87,86 USD +0,44 USD WTI 84,14 USD +0,43 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 227 (218) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 76 (72) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 39 (37) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 43 (42) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT AIXTRON AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 30 (38) EUR

- BARCLAYS SENKT RATIONAL AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 834 (788) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 38 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 660 (600) EUR - 'VERKAUFEN'

- WDH/LBBW SENKT STRATEC AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 33 (52) EUR

- BARCLAYS HEBT BE SEMIC. AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 175 (150) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 920 (650) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 13 (12,70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 169 (162) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 40 (46) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 330 (220) PENCE - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5000 (7000) PENCE - 'OUTPERFORM'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 700 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

13:00 FRA: Sanofi, außerordentliche Hauptversammlung

18:00 USA: Juniper Networks, außerordentliche Hauptversammlung

22:30 USA: Intel, Investor Webinar

Termine Konjunktur

08:30 HUN: Handelsbilanz 1/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/24

09:45 ITA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOP PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/24 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/24 (endgültig)

Sonstige Termine

13:00 DEU: Online-Pressegespräch Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) zur Weiterentwicklung des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

FRA: Frankreichs Außenminister Stephane Sejourne empfängt US-Außenminister Antony Blinken zu Gesprächen in Paris

Redaktion onvista/dpa-AFX