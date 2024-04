Dax legt nach Inflationsdaten zu - Warten auf Powell

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der überraschende Rückgang der Inflation in der Euro-Zone hat die Stimmung an den Börsen aufgehellt.

Der Dax gewann am Mittwoch 0,5 Prozent auf 18.373 Punkte. Auch der EuroStoxx50rückte 0,5 Prozent vor auf 5069 Zähler. Die wichtigsten US-Indizes legten ebenfalls zu. Investoren warteten mit Spannung auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell an der Uni in Stanford am Abend.

Die Verbraucherpreise legten in der Euro-Zone im März nach einer ersten Schätzung zwar nur noch um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Von Reuters befragte Experten hatten mit einer Teuerungsrate von 2,6 Prozent wie im Februar gerechnet. Doch Volkswirte wie Jörg Krämer von der Commerzbank zeigten sich vorsichtig. "Die Europäische Zentralbank kann sich noch nicht entspannen, auch wenn die Inflation nicht mehr deutlich über ihrem Ziel von zwei Prozent liegt. Denn der Anstieg der wichtigen Dienstleistungspreise verharrte den fünften Monat in Folge bei hohen vier Prozent." Dies liege vor allem an den Tariflöhnen, die nach Einschätzung der EZB im weiteren Verlauf des Jahres zwischen 4,5 und 5 Prozent schwanken würden. Daher könne es noch dauern, bis die Währungshüter um Präsidentin Christine Lagarde im Kampf die Zinsen wieder senkten.

ÖL SETZT PREISRALLY FORT - WARTEN AUF POWELL-REDE

Auch die hohen Rohstoffpreise könnten einer weiteren Preisberuhigung im Wege stehen, warnte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in Liechtenstein. Problematisch sei dabei unter anderem die Verdreifachung des Kakaopreises innerhalb eines halben Jahres sowie die teuren Rohstoffe Öl und Kupfer. Der in London gehandelte Kakao-Terminkontrakt rückte am Mittwoch vorübergehend um 1,2 Prozent auf 7988 Pfund Sterling je Tonne vor und erreichte damit ein Rekordhoch. Danach bröckelte der Preis allerdings wieder ab. Die Sorgen wegen der Lage in Nahost schoben indes das Nordsee-Rohöl Brent und die US-Sorte WTI um knapp ein Prozent auf 89,73 beziehungsweise 85,93 Dollar pro Barrel (159 Liter) an.

Außerdem dürfte die EZB Experten zufolge mit Blick auf die Veränderung im Vergleich zum Vormonat besorgt sein. So stiegen die Preise im März um 0,8 Prozent gegenüber dem Februar. Unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate) waren es 1,1 Prozent. "Von Preisberuhigung kann deshalb an dieser Stelle nicht die Rede sein", sagte Gitzel.

INFINEON NACH HOCHSTUFUNG IM PLUS

Gefragt bei den Einzelwerten waren Infineon. Die Papiere des Chipherstellers rückten um 2,4 Prozent vor. Die Experten der US-Großbank Morgan Stanley stuften sie auf "Overweight" nach zuvor "Equal-Weight" hoch. Die meisten schlechten Nachrichten seien bereits im Aktienkurs enthalten, hieß es. Gleichzeitig schienen die Sorgen der Anleger über ein mögliches Abbröckeln von Infineons Marktanteil in China übertrieben zu sein.

In Zürich brachen die Papiere von Meyer Burger um ein Viertel auf 0,015 Franken ein. Der Solarmodulhersteller brachte seine Kapitalerhöhung über die Bühne und sammelte damit brutto 206,8 Millionen Franken ein. Von den angebotenen 20,1 Millionen Aktien wurden 97,5 Prozent im Rahmen der Bezugsrechtsemission von den Aktionären erworben. Der Rest wurde zu 0,02 Franken je Titel am Markt platziert.

Auch der überraschende Chefwechsel bei Swiss Re kam bei Anlegern nicht gut an. Die Titel des Rückversicherers gaben 3,6 Prozent nach. Der Verwaltungsrat hat Andreas Berger zum CEO ab dem 1. Juli ernannt. Christian Mumenthaler, der Swiss Re acht Jahre lang operativ geleitet hat, werde zurücktreten.

