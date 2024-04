Freundlicher Wochenauftakt

Deutsche Industrieproduktion überrascht positiv

Berichtssaison für Q1 vor dem Start

EZB-Umfrage zur Kreditvergabe

Nach Angaben von Destatis stieg die Industrieproduktion in Deutschland im Februar um 2,1 % gegenüber dem Vormonat (ohne Energie und Baugewerbe waren es +1,9 %). Zudem wurde das Januar-Ergebnis von +1,0 % auf +1,3ˆ% aufwärts revidiert. Damit überraschte die deutsche Industrie den zweiten Monat in Folge positiv. Der Bloomberg-Konsens hatte für den Februar nur ein leichtes Plus von 0,5 % erwartet. Auch wenn gegenüber dem Vorjahresmonat immer noch ein deutlicher Rückgang der Industrieproduktion um 4,9 % verzeichnet werden musste (die Konsens-Erwartung lag hier bei -6,8 %): Die Belebung seit Jahresanfang könnte der Beginn einer Trendwende sein. Wobei es an den bekannten Belastungsfaktoren für die heimische Industrie nichts zu beschönigen gibt. Die ebenfalls gestern veröffentlichten Außenhandelsdaten weisen darauf hin, dass das globale Konjunkturumfeld herausfordernd ist: Im Februar gab es einen Rückgang der deutschen Exporte gegenüber dem Vormonat um 2,0 % nach einem Anstieg im Januar um 6,3 %. Zumindest sehen wir jetzt aber Licht am Ende des Tunnels. Die Aktienmärkte in Europa legten zum Wochenstart zu und holten einen Teil der Rückgänge aus der vergangenen Woche wieder auf.In dieser Woche startet die Berichtssaison zum abgelaufenen ersten Quartal 2024. Inzwischen haben auch die meisten Unternehmen ihre Zahlen für das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Das vierte Quartal 2023 brachte für viele europäische Konzerne Ertragsdämpfer. Die Umsätze und Gewinne entwickelten sich bei den im STOXX Europe 600 gelisteten Unternehmen insgesamt rückläufig. Dennoch verzeichneten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresanfang Anstiege auf neue Rekordhochs. Die Risiko-Spreads für Unternehmensanleihen verringerten sich im Gegenzug auf neue Jahrestiefstände. Hierbei half, dass sich die Insolvenzen von Unternehmen trotz des starken Zinsanstiegs in Grenzen hielten. In der Breite verfügen die Unternehmen weiterhin über eine gute Cash-Ausstattung. Die Investoren blicken nun mit Spannung darauf, wie die Unternehmen in das Jahr gestartet sind, und ob die Erwartungen für 2024 erfüllt werden können.Heute stehen nur wenige relevante Makrodaten auf der Agenda. Die EZB stellt ihre Umfrage zur Kreditvergabe von Banken vor. Aus den USA folgt der sogenannte NFIB-Indikator (National Federation of Independent Business), der das Wirtschaftsvertrauen der mittelständischen US-Unternehmen ausdrücken soll. Nach dem Rückgang auf 89,4 Punkte im Februar rechnen wir für den März wieder mit einem leichten Anstieg.