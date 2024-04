Weltbank - Hälfte der ärmsten Staaten wird zunehmend abgehängt

Washington (Reuters) - Die Hälfte der 75 ärmsten Länder der Welt wird einer Studie zufolge immer stärker abgehängt.

Wie die Weltbank am Montag in Washington mitteilte, hat sich der Zuwachs bei den Pro-Kopf-Einkünften zwischen den ärmsten und den reichsten Staaten in den vergangenen fünf Jahren auseinanderentwickelt. Es gebe keine Angleichung mehr. "Sie werden ärmer", sagte Ayhan Kose, Ökonom bei der Weltbank und Co-Autor der Analyse. Es sei daher Zeit, Alarm zu schlagen. Als potenzielle Auswege gelten mehr Hilfen für den Klimaschutz, Zugeständnisse der Gläubiger bei den oft hohen Schulden von Entwicklungsländern sowie Maßnahmen zur Förderung des grenzüberschreitenden Handels.

75 Staaten sind so arm, dass sie von der Weltbank - einer internationalen Entwicklungsbank mit Sitz in Washington - Zuschüsse oder zinsfreie Kredite beziehen können. Mehr als die Hälfte davon sind Sub-Sahara-Staaten in Afrika, aber auch im Osten Asiens und in Südamerika sowie der Karibik sind besonders arme Länder zu finden. Beispiele sind Afghanistan, Haiti und der Kongo. Diese gehören zu einer 31 Gruppe, in der das Pro-Kopf-Einkommen bei unter 1315 Dollar im Jahr liegt.

