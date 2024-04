Tagesausblick für 23.04.: DAX erholt sich. Deutsche Börse, GE und Tesla legen Zahlen vor.

Nach einem holprigen Start hangelte sich der DAX® im Tagesverlauf auf 17.870 Punkte nach oben. Unterstützung kam dabei von der freundlichen Eröffnung der US-Börsen. Gleichzeitig gab der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new, deutlich nach. Das Bitcoin-Halving hat derweil keine nennenswerte Impulse für den Bitcoin-Kurs geliefert. Bei einigen Bitcoin-Aktien jedoch sehr wohl. Morgen werden zudem Geschäftszahlen von einigen Blue Chips erwartet.

Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen setzte sich heute bei drei Prozent fest und die 10-jähriger Staatspapiere bei 2,5 Prozent. In den USA halten die Renditen ebenfalls die hohen Levels der zurückliegenden Handelstage. Eine Entspannung am Anleihemarkt ist damit noch nicht in Sicht. Bei Gold und Silber gab es heute hingegen deutliche Gewinnmitnahmen. Kursabschläge verzeichnete heute auch der Ölpreis. Dabei tauchte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zeitweise unter die Marke von 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bayer setzte sich mit einem deutlichen Kursplus an die Spitze des DAX® und durchbricht den im April gebildeten kurzfristigen Abwärtstrend. Die T-Aktie schraubte sich über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Gesundheitskonzerne Fresenius und Fresenius Medical Care setzten die Erholung der zurückliegenden Tage heute ebenfalls fort und schielten über ihre jeweilige 200-Tage-Durchschnittslinie. Henkel deutet mögliche Zukäufe an. Diese Meldung kam bei den Investoren gut an. Knorr Bremse profitierte von positiven Analystenkommentaren und erreichte den höchsten Stand seit Q1 2022. Puma hat ein Design- und Entwicklungszentrum in Hollywood eröffnet. Der Sportartikelkonzern will in den USA überdurchschnittlich wachsen und die Lücke zu Konkurrenten wie Adidas und Nike verkleinern. Beim Bitcoin ist das Halving erfolgt. Der Bitcoin-Kurs hat bisher kaum darauf reagiert. Bitcoin-Miner wie Cleanspark, Marathon Digital und Riot Platforms starteten hingegen mit teils kräftigen Kursaufschlägen in den US-Handel.

Morgen werden unter anderem Akzo Nobel, ASM International, Deutsche Börse, General Electric, General Motors, Kering, Novartis, Pepsico, Tesla, Texas Instruments, UPS und Visa Geschäftszahlen veröffentlichen. AXA und Nordex laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: