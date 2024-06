Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten am Frankfurter Flughafen gefunden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist am Freitag eine Bombe gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Phosphorbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt wurde. Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die Bombe sollte am späten Nachmittag oder Abend kontrolliert gesprengt werden. Ein Radius von rund 1000 Metern um den Fundort sei gesperrt. Weder der Flugverkehr noch die Straßen um den Flughafen seien bislang beeinträchtigt, sagte ein Sprecher. Es habe keine Evakuierungen gegeben./sat/DP/stw