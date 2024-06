Dax-Widerstand: 18.210 18.350 Dax-Unterstützung: 17.900 17.600

Dax-Rückblick:

Am gestrigen US-Bankfeiertag gab es im Dax erwartungsgemäß keine entscheidenden Bewegungsschübe. Weder Käufer noch Verkäufer konnten nachhaltige Akzente setzen. Der Index verblieb innerhalb der jüngsten Handelsspanne der weiter laufenden Konsolidierungsphase.

Auch heute Vormittag gab es bislang keine nachhaltigen Bewegungsschübe.

Dax-Ausblick:

Der Index probierte sich heute Morgen an einem Ausbruch auf ein neues Wochenhoch, scheiterte aber im Bereich des Tageshochs vom Montag um 18.210 Punkte. Weiteres Erholungspotenzial in den Bereich 18.280 bis 18.360 Punkte entsteht erst oberhalb dieser Marke.

Gelingt es nicht diese Hürde zu überwinden, muss mit erneuten Avancen der Verkäuferseite Richtung 17.900 Punkte und tiefer gerechnet werden. Die Stabilisierung seit Wochenbeginn trägt nach wie vor lediglich den Charakter einer Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend.

Quelle: Tradingview

