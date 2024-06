DAX® - Innenstab hoch 3!

Bedingt durch den Feiertag in den USA pendelte der DAX® gestern in engen Grenzen seitwärts. Dabei betrug die Hoch-Tief-Spanne des Aktienbarometers weniger als 100 Punkte. Per Saldo arbeiten die deutschen Standardwerte damit weiter an einer Stabilisierung auf Basis der 18.000er-Marke. Aufgrund der geringen Schwankungsbreite verblieb der DAX® zudem zum dritten Mal in Folge innerhalb der Tagesspanne vom vergangenen Freitag. Eine Auflösung dieser Innenstäbe sollte für den nächsten Bewegungsimpuls sorgen. Damit bleibt es bei den bereits diskutierten Signalmarken. Während es für einen wirklichen Befreiungsschlag, einer Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.338 Punkten) bedarf, würde ein neues Bewegungstief unterhalb von 17.951 Punkten den jüngsten Stabilisierungsansatz zunichtemachen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die neuen Allzeithochs in den USA spiegeln sich in der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) nur bedingt wider. So ist sowohl der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern als auch der Bärenanteil in der vergangenen Woche gefallen. Den Ausgleich bildet das neutrale Lager, welches um 3 %-Punkte wuchs. In der Summe ist das Sentiment noch nicht zu euphorisch.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

