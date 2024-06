DAX® - Das große Bild

Die Kurszuwächse vom Wochenbeginn musste der DAX® gestern fast schon wieder vollständig abgeben. Per Saldo verharren die deutschen Standardwerte im Konsolidierungsmodus des 2. Quartals. Die entscheidenden Trigger auf der Oberseite bleiben die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.356 Punkten) sowie die obere Begrenzung einer vermeintlichen Flaggenkonsolidierung (akt. bei 18.471 Punkten). Das aktuelle „hin und her“ gibt uns die Gelegenheit, einen Blick auf den langfristigen Monatschart der deutschen Standardwerte zu werfen. Die aktuelle Bewegungsarmut spiegelt sich auch in der hohen Zeitebene wider. So hat sich das Aktienbarometer in jedem der letzten vier Monate mit dem Level von 18.500 Punkten auseinandergesetzt. Auf der Indikatorenseite sticht der MACD hervor. Der Trendfolger ist zwar weiter „long“ positioniert, notiert aber auf einem historisch hohen Niveau. Letzteres sollten Anlegerinnen und Anleger zum Anlass nehmen, um den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen. Die Trendlinie, welche die verschiedenen Hochs seit 2015 verbindet, bietet sich als Absicherung an. Aktuell verläuft diese Linie bei 17.823 Punkten und wird im Juli auf 17.882 Punkte ansteigen.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

