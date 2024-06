Dax-Widerstand: 18.360 18.500 Dax-Unterstützung: 18.080 17.650

Dax-Rückblick:

Der Dax ging nach den ersten beiden sehr starken Handelsstunden gestern ab dem späten Vormittag quasi "aus dem Stand" in einen spektakulären Ausverkauf über: Der Index verlor innerhalb weniger Handelsstunden über 300 Punkte vom Tageshoch. Im späten Handel nach der Wall-Street-Eröffnung gelang dann wieder eine Stabilisierung.

Die gestrige Skepsis bezüglich des kurzfristigen weiteren Aufwärtspotenzials war somit vollkommen berechtigt.

Dax-Ausblick:

Die Erholung im späten Handel setzte sich zur Eröffnung heute zunächst weiter fort, kam aber nicht über den untergeordneten (rot im Chart unten) Horizontalwiderstand um 18.240 Punkte hinaus.

Nach dem gestrigen Ausverkauf ist der Index kurzfristig nun klar angeschlagen. Unterhalb von 18.240 Punkten (Stundenschlusskurs) bleiben trotz der Erholung in der ersten Handelsstunde vorerst die Verkäufer weiter am Drücker aus charttechnischer Sicht. Erst oberhalb von 18.240 Punkten entspannt sich die Lage ein wenig. Neue Kaufsignale entstehen ohnehin erst oberhalb von 18.360 Punkten. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

