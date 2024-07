Dax-Widerstand: 18.650 18.800 Dax-Unterstützung: 18.450 17.950

Dax-Rückblick:

Der Dax legt nach dem gestrigen Anlauf an das Wochenhoch direkt weiter zu im frühen Handel. Es gab kein Störfeuer von der Wall Street gestern Abend - die US-Börsen waren feiertags bedingt geschlossen.

Der Index brach am Morgen auf ein neues Wochenhoch aus und stieg im Anschluss direkt über die Marke von 18.600 Punkten.

Dax-Ausblick:

Heute Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender und am Sonntag steht der zweite Wahlgang in Frankreich an. Entsprechend ist in den kommenden Handelsstunden nach dem jüngsten Rallyschub zunächst mit einer Konsolidierung zu rechnen.

Kann sich der Index in der kommenden Woche oberhalb von 18.650 Punkten etablieren wären aus charttechnischer Sicht sogar wieder neue Allzeithochs denkbar. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie der Index auf den Wahlausgang in Frankreich reagieren wird. Entsprechend bleibt Defensive vorerst weiter Trumpf.

Quelle: Tradingview

