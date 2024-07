DAX® - Das nächste Konsolidierungsmuster

Wenngleich die Umsätze weiter dünn ausfallen, so manifestiert sich beim DAX® doch der Spurt über die Schlüsselzone aus dem jüngsten Korrekturtrend und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.328/18.421 Punkten). Trotz des nennenswerten Dochtes der Tageskerze vom vergangenen Freitag, kann die Atempause der letzten beiden Monate letztlich doch als (aufwärtstrend-)bestätigende Konsolidierungsflagge interpretiert werden. Unter dem Strich entsteht somit ein erneutes, prozyklisches Investmentkaufsignal, welches das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten wieder in den Fokus rückt. Aus der Höhe des vorangegangenen Flaggenanstiegs ergibt sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 19.200 Punkten. Zusätzlicher Rückenwind kommt aus den USA, wo z. B. S&P 500® bzw. Nasdaq-100® immer neue Rekordstände (5.570 bzw. 20.407 Punkte) verbuchen können. Ein weiteres Plus ist der Faktor „Saisonalität“, der vor allem im 3. Quartal „grünes Licht“ signalisiert. Um den aktuellen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr in die beschriebene Korrekturflagge zurückzufallen. Entsprechend können Anlegerinnen und Anleger den o. g. ehemaligen Abwärtstrend als kurzfristigen Stop-Loss heranziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

