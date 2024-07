Dax-Widerstand: 18.650 18.800 Dax-Unterstützung: 18.200 18.040

Dax-Rückblick:

Der Dax gab gestern Nachmittag bereits vor der Powell-Anhörung vor dem US-Kongress deutlich nach und konnte sich im Anschluss auch nicht mehr wirklich erholen. Diese Erholung kommt dann zunächst heute Vormittag, der Index steigt nach einer positiven Eröffnung wieder in den Bereich um 18.350 Punkte - ein schnelles Comeback der Käuferseite.

Dax-Ausblick:

Der Bereich um 18.200 Punkte war die Basis für die Erholung am heutigen Vormittag zurück in den Bereich des gestrigen Vormittagstiefs um 18.363 Punkte. Entspannung für die Käuferseite gibt es allerdings erst wieder bei einem Stundenschlusskurs nördlich der Marke von 18.450 Punkten.

Bis dahin ist die heutige Erholung lediglich als technische Reaktion auf die gestrigen Kursverluste zu verstehen. Am Nachmittag steht dann die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus auf dem Kalender und morgen werden Inflationsdaten aus den USA erwartet. Der Wind kann somit recht zügig wieder drehen für die Käufer, die heute Vormittag zunächst aufatmen.

Quelle: Tradingview

