DAX® - Zwei Schritte vor, einer zurück

Erwartungsgemäß konnte der DAX® zu Wochenbeginn die Aufwärtsdynamik vom vergangenen Freitag nicht beibehalten - und zwar trotz eines neuen Allzeithochs im S&P 500® (5.667 Punkte) und seit Mai auch erstmalig beim Dow Jones® (40.351 Punkte). Hierzulande schlägt sich der Wochenauftakt in einer roten Tageskerze nieder, welche innerhalb des Pendants vom vergangenen Freitag verblieb. Oberhalb der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.475 Punkten), welche zukünftig als erste nennenswerte Unterstützung fungiert, behält allerdings die zuletzt vervollständigte Konsolidierungsflagge ihren Signalcharakter. Rein rechnerisch ergibt sich aus dem Trendfortsetzungsmuster ein kalkulatorisches Kursziel von 19.200 Punkten. Auf dem Weg in diese Region markiert das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten ein wichtiges Etappenziel. Gelingt der Vorstoß in „uncharted territory“, kann die Kursentwicklung seit Anfang Mai auch als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen rund 18.000 Punkten und gut 18.850 Punkten interpretiert werden. D. h. im Erfolgsfall lässt sich das Anschlusspotenzial aus dieser Tradingrange sogar auf rund 19.700 Punkte taxieren. Neben dem o. g. Durchschnitt bildet die Trendlinie seit Ende Februar (akt. bei 18.145 Punkten) eine wichtige Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

