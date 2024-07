Wann 100.000 Euro in Berkshire Hathaway dich zum Millionär gemacht hätten

Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) hat Warren Buffett sogar zum Centi-Milliardär werden lassen. Nun. Die wenigsten von uns sind über 90. Noch haben sie die Möglichkeit gehabt, dem Starinvestor und Orakel von Omaha zu folgen. Kurzum: Die meisten Investoren sind erst später in diese Erfolgsgeschichte eingestiegen.

Ich möchte heute wissen: Wann hätten 100.000 Euro investiert in die Aktie von Berkshire Hathaway dich noch zum Millionär gemacht? Die Antwort wird dich vielleicht überraschen. Denn es wäre für die meisten von uns durchaus denkbar gewesen, genau das zu tun.

Berkshire Hathaway: Mit 100.000 Euro zur Million

Die einfache Antwortet lautet nämlich: Zu Anfang des Juni 2002 hätte eine solche Investitionsthese aufgehen können. Damals notierten die Anteilsscheine zumindest kurzfristig bei ca. 43 US-Dollar Heute, oder zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, lag der Kurs hingegen bei 432 US-Dollar.

Aus der Verzehnfachung mit 100.000 Euro Einsatz wäre die Million geworden. Okay, der letzte Satz wird dich nicht unbedingt aus den Socken hauen. Aber wir sehen jedenfalls: Wer vor 22 Jahren in die Aktie von Berkshire Hathaway diesen hohen Betrag investiert hätte, der dürfte sich mittlerweile Millionär nennen. Wow!

Es stellt sich mir jedoch trotzdem die Frage: Ist das für die Aktie von Berkshire Hathaway ein so bahnbrechender Erfolg? Die ernüchternde Antwort an dieser Stelle: Nein, eigentlich nicht. Warren Buffett hat es in diesem Zeitraum nämlich auf eine Gesamtrendite von ca. 11 % pro Jahr gebracht. Das ist nicht schlecht. Es dürfte möglicherweise sogar leicht über der Durchschnittsrendite des breiten Marktes liegen. Wobei ich diesen Vergleich für den Zeitraum nicht explizit angeführt habe. Aber: Es liegt deutlich hinter den 20 % pro Jahr, die Warren Buffett in früheren Jahren mal erzielt hat.

Insofern ist mein vorläufiges Ergebnis: Berkshire Hathaway hätte uns seit dem Jahre 2002 zwar mit 100.000 Euro Einsatz zum Millionär gemacht. 22 Jahre sind jedoch ein langer Zeitraum und die durchschnittliche Rendite seither ist nicht weltbewegend. Vor allem nicht für das Orakel von Omaha selbst.

Besondere Umstände?

Millionär mit Berkshire Hathaway zu werden klingt trotzdem spannend. Aber die schwächere Performance können wir nicht einmal auf besonders unglückliche Umstände zurückführen. Für das Jahr 2002 gilt schließlich, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt eher am Tiefpunkt gewesen ist. Damals platzte die Dotcom-Blase. Insofern sind die fundamentalen Bewertungen vieler Unternehmen preiswert gewesen. Eine stärkere Erholung fand sogar in den Folgejahren statt.

Auch ist der Zeitraum seitdem nicht unbedingt von starken Korrekturen geprägt gewesen. In den Jahren 2007/2008 hat es noch die Finanzkrise gegeben. Mehr als ein Jahrzehnt hingegen den Corona-Crash. Jetzt sind die Zinsen wiederum eher hoch. Aber trotzdem: All das ist für einen solchen Zeitraum sehr gewöhnlich. Ja, von der Retrospektive, die wir gewählt haben, sogar eigentlich eher glücklich.

Mein Fazit lautet daher: Wir hätten mit 100.000 Euro seit 2002 und mit Berkshire Hathaway Millionär werden können. Einige, deutlich erfolgreichere Aktien hätten dieses Ergebnis aber um Längen schlagen können.

