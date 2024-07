Deutsche Börse legt erneut kräftig zu - Prognose erhöht

ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse bleibt dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Übernahmen weiter auf Erfolgskurs. In den drei Monaten bis Ende Juni legten Erlöse und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr erneut zweistellig zu. Zudem erhöhte der Konzern die Prognose. Im zweiten Quartal seien die Erlöse dank unter anderem eines hohen Absicherungsbedarfs der Investoren und höherer Zinsen um 19 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Eschborn.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 16 Prozent 848 Millionen Euro. Erlöse und Gewinn im zweiten Quartal lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Konzern rechnet jetzt beim Nettoerlös und operativen Gewinn im laufenden Jahr jeweils mit etwas mehr als bislang. Für Analysten ist dies keine Überraschung. Die neuen Unternehmensziele liegen immer noch leicht unter der durchschnittlichen Erwartung der Experten.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten offensichtlich trotzdem gut an. Die Deutsche-Börse-Aktie legte auf der Handelsplattform in einer ersten Reaktion um gut zwei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./zb/he