Mit Mischfonds entspannt durch jede Marktphase – Ein Gastbeitrag von Alexander Adrian

Die Kurse an den globalen Aktienbörsen steigen kontinuierlich von einem Hoch zum nächsten. In solchen Zeiten fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger, ob sie noch investieren oder doch eine Korrektur abwarten sollen.

Doch selbst bei einem Rückgang des Marktes bleibt die Sit uation oft unübersichtlich: Wann hat der Markt ausreichend korrigiert und wann ist der Tiefpunkt tatsächlich erreicht? Den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu finden ist äußerst schwierig und gelingt in der Retrospektive nur selten. Die gute Nachricht: Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die hochqualitativ investiert haben, können auch dann beruhigt schlafen, wenn die Börsen den Rückwärtsgang einlegen und die Bären den Ton an den Märkten angeben. Doch die wichtigste Frage dabei ist: Wie viel Kursrückgang können Investorinnen und Investoren im Falle volatiler Märkte tatsächlich verkraften?

In solchen Phasen können Mischfonds aus Aktien und Anleihen eine wertvolle Unterstützung sein. Die duale Strategie dieser Fonds ermöglicht es, sowohl von den Wachstumschancen des Aktienmarktes zu profitieren als auch den Anleiheteil als Stabilitätsanker im Portfolio zu wissen. Diese Strategie führt dazu, dass Mischfonds in turbulenten Marktphasen weniger schwanken als reine Aktienfonds. Dies hilft Anlegerinnen und Anlegern, einen kühlen Kopf zu bewahren und länger investiert zu bleiben. Langfristige Anlagestrategien verfügen nachweislich über die höchste Erfolgsquote hinsichtlich der nachhaltigen Wertentwicklung.

Bei aktiv gemanagten Mischfonds, bei denen die Zusammensetzung nicht statisch ist, variiert die Zusammensetzung je nach Marktphase innerhalb einer gewissen Bandbreite. Die Bestimmung der Aktien- bzw. Anleihequote erfolgt durch professionelle Fondsmanagerinnen und -manager, die neben Bewertungskennzahlen auch die Stimmung an der Börse (Sentiment) berücksichtigen. Je euphorischer Anlegerinnen und Anleger sind, desto wahrscheinlicher ist ein Rückschlag und umso niedriger sollte die Aktienquote sein – und umgekehrt. Diese antizyklische Anlage zielt darauf ab, vermögensvernichtende Modetrends bei Investitionsentscheidungen zu vermeiden.

Neben dem Timing-Aspekt ist auch die Branchenwahl innerhalb eines Portfolios von großer Bedeutung. Hier empfiehlt sich der Bottom-up-Ansatz: Dabei wird der Aktienmarkt branchenunabhängig nach den interessantesten Titeln durchsucht, wodurch sich die empfohlene Branchengewichtung ergibt. Werden beispielsweise vorwiegend Technologie-Aktien als attraktiv eingestuft, sollte der Anteil der Informationstechnologie im Portfolio höher sein. Professionelle Fondsmanagerinnen und -manager achten dann darauf, eine zu starke Konzentration auf eine einzige Branche zu vermeiden – Stichwort Klumpenrisiko. Extrempositionierungen gelten als hochriskant und haben spekulativen Charakter.

Darüber hinaus sollte Nachhaltigkeit bei einer langfristigen Anlage berücksichtigt werden, um bereits heute in die Zukunft zu investieren.

All diese Erkenntnisse haben wir im onemarkets Libra Fund (WKN: A3EUEV / A3EUEW) zusammengefasst. Dieser aktiv gemanagte Fonds ist nicht an einen Referenzindex (Benchmark) gebunden und wird von einem erfahrenen Team von Fondsmanagerinnen und -managern mit langjähriger Expertise verwaltet. Die Anlagestrategie des Fonds ist klar definiert: Mindestens 30 Prozent und bis zu 70 Prozent des Fondsvermögens werden in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen investiert, während die verbleibenden mindestens 30 Prozent in Anleihen bester Bonität angelegt werden.

Ein Gastbeitrag von Alexander Adrian, Diplom-Betriebswirt (FH), CPM.

Adrian ist Fondsmanager bei der Schoellerbank Invest AG und unter anderem für den onemarkets Libra Fund (WKN: A3EUEV / A3EUEW) verantwortlich. In seinem Gastbeitrag analysiert er, warum Mischfonds in unterschiedlichen Marktphasen funktionieren können.

