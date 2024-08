DAX® - Größter 3-Tages-Verlust seit Corona

„Erst passiert ganz lange nichts und dann passiert alles auf einmal!“ Diesen Eindruck vermittelt der DAX® seit drei Handelstagen. So steht das zweite Abwärtsgap in Folge (17.624 zu 17.526 Punkte) zu Buche (siehe Chart). Drei negative Kurslücken in Serie sind sehr, sehr selten und gab es z. B. während der Atomkatastrophe von Fukushima. Apropos Gaps: Mit den Kursverlusten vom Wochenauftakt haben die deutschen Standardwerte das Aufwärtspendant vom Februar 2024 geschlossen und zudem die 200-Tages-Linie (akt. bei 17.412 Punkten) unterschritten. Darüber hinaus ist es für das Aktienbarometer der größte 3-Tages-Verlust (1.167 Punkte) seit der Corona-Krise von 2020. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorgt die Tatsache, dass sich der DAX® spürbar von seinem Tagestief (17.025 Punkte) erholen konnte. Zumindest ein kleines Indiz, dass die Bullen den o. g. langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Tage nicht kampflos aufgeben werden. Dazu beitragen könnte auch der RSI, der erstmals seit September 2022 in seine untere Extremzone eingetaucht ist, sowie die heutige Erholung des Nikkei-225. Abseits dieser kurzfristigen DAX®-Einordnung noch eine strategische Einschätzung der jüngsten Kursschwäche (siehe Fortsetzung: Link ).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

